ABD'li senatör Lindsey Graham'dan 'İran'ı bombalayalım' önerisi

ABD'li senatör Lindsey Graham, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısından İran'ı sorumlu tuttu. Graham, İsrail-Filistin arasındaki savaşın tırmanmasını önlemek için savaşı İran'ın arka bahçesine taşıma önerisinde bulundu.

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İsrail, Hamas’ın başlattığı ‘Aksa Tufanı’ operasyonuna karşılık olarak havadan ve denizden Gazze Şeridi’ne saldırıların yoğunlaştırdı.

2 milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze’ye düzenlenen saldırılarda şu ana kadar 704 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilirken, İsrail de Hamas’ın askeri kanadı el-Kassam Tugaylarının şok saldırılarında 900’den fazla kişinin öldüğünü duyurdu.

Hamas, İsrail’in saldırıları sonrasında sivilleri hedef alan saldırıların sona erdirilmesi için uluslararası kamuoyundan destek talebinden bulundu. Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in savaşta olduğunu belirterek, "Bir savaşın içindeyiz. Savaşta ortak akılla hareket etmek gerekir. Tüm İsrail vatandaşlarını en yüksek hedefimiz savaşta zafer için birleşmeye çağırıyorum." dedi.

ABD’nin şahin Senatörlerinden Lindsey Graham, saldırıların arkasında İran olduğu iddiasında ısrarcı olurken, Tahran’a bedel ödetilmesi gerektiğini ifade etti.

"Savaşı İran'a taşımanın zamanı geldi"

Graham, 'savaşı İran'a taşıma' önerisinde bulundu ve "Savaşın tırmanmasına engel olmak için İran'ı bombalayabiliriz. Savaşı Ayetullah Ali Hamaney'in arka bahçesine taşımanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.