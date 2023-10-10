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Vladimir Putin'den İsrail-Hamas savaşı hakkında ilk yorum

Vladimir Putin'den İsrail-Hamas savaşı hakkında ilk yorum

Rusya lideri Putin 4 gündür süren İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, "Olanlar ABD'nin Ortadoğu politikasının başarısızlığının örneği" ifadelerini kullandı. Putin ayrıca Filistin devletinin kurulmasının bir gereklilik olduğunu söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'ndan ağırladı.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın "Aksa Tufanı Operasyonu"na İsrail'in hava saldırılarıyla karşılık vermesi sonucu patlat veren savaşa dair konuşan Putin, İsrail-Filistin krizine dair kesin çözümün Birleşmiş Milletler öncülüğünde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasında geçtiğini söyledi.

"İsrail- Filistin çatışması, ABD'nin Ortadoğu politikasının başarısızlığının canlı örneği"

"Filistin-İsrail çatışmasının çözümü için, BM Güvenlik Konseyi'nin bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulmasına ilişkin kararlarının uygulanması gerekiyor." diyen Putin, "İsrail- Filistin çatışması, ABD'nin Ortadoğu politikasının başarısızlığının canlı örneği. ABD, Ortadoğu'daki düzenlemeleri tekeline almaya çalıştı" dedi.

ABD'nin Filistinlilerin haklarını/çıkarını göz ardı ederek müzakereleri tekeline almaya çalıştığını dile getiren Rus lider, "Çatışmaların, ABD'nin Orta Doğu'daki politikasının başarısızlığının canlı bir örneği olduğu konusunda pek çok kişinin benimle aynı fikirde olacağını düşünüyorum. Washington, her iki taraf için de kabul edilebilir bir uzlaşma yolu aramayı reddediyor." diye konuştu.

Erdoğan ve Maduro "1967" hatırlatması yapmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamada, BM'de alınan karara atıf yaparak, "1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır." demişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da "BM, 1967'de uygulanması için zorunlu bir karar yayımladı. Karara göre, İsrail ve Filistin Devleti için çizilmiş sınırlara saygı gösterilecek, aynı zamanda Doğu Kudüs, Filistin'in başkenti olacaktı ancak İsrail'de başa geçen bütün hükümetler devamlı olarak bu kararı çiğnedi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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