İsrail-Hamas savaşı sürerken suikast listesi ortaya çıktı! Özel timlerin ilk hedefi bu 4 ismi öldürmek
Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail'in de karşı saldırıya geçmesiyle bölge yangın yerine döndü. İntikam yeminleri eden İsrail'in 4 kişilik ölüm listesi ortaya çıktı. İsrail ordusu Gazze sınırına bugün ciddi yığınak yaptı. Siperler kazıldı ve obüs ile toplar kazılan yerlere konuşlandırıldı, namlular Gazze'ye çevrildi. İşte ayrıntılar...
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 140’ı çocuk 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 726 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
Öldürülenler arasında 7 gazeteci var
İsrail ile Hamas arasında süren çatışmalar 4. gününe girerken,
İsrail savaş uçaklarının, Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında, 7 gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi. Gazze’deki hükümet basın ofisinin açıklamasında, ölen gazetecilerin isimleri Said et-Tavil, Muhammed Subh, Hişam en-Nevacihe, İbrahim Lafi, Muhammed Cerğun, Muhammed es-Salihi, Esad Şemlah olarak belirtilirken, Nidal el-Vahidi ile Heysem Abdulvahid’in kayıp olduğu kaydedildi.