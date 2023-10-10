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Ayşenur Arslan " Buyurun sayın cumhurbaşkanım" dedi ama bakın arayan kimmiş!

Ankara İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısı sonrası yaptığı açıklamalar sonrası hakkında soruşturma başlatılan ve Halk TV'deki programı sonlandırılan Ayşegül Arslan, geçtiğimiz gün telefonda ‘buyurun Cumhurbaşkanım’ diyerek birisi ile görüşmüştü.. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube'daki canlı yayınında bu konuyu değerlendirdi.

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Birkaç yıl önce Ulusal TV'de Kilittaşı adlı programa katılan Ayşenur Arslan, önce AK Partilileri cahil olmakla suçlamış, sonra da silahlı mücadele çağrısı yaparak büyük tepki toplamıştı.

HDP'nin AK Parti iktidarını bilek güreşine tuttuğunu iddia eden Ayşenur Arslan, "Ben silahlı mücadeleye başlayalım demiyorum... Ama silahlı ya da silahsız mücadele etmek bedelini ödemek ve gericiliğe faşizme her türlü çağ dışı ideolojiye karşı ödevimizi yapmamız lazım." şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

Bugün de yine aynı çizgide devam ediyor. Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde yapılan terör saldırısında skandal sözlerinden ötürü gözaltına alındı.

Ayşenur Arslan ne demişti?

Ayşenur Arslan, "Ankara’da bir arabayı açıp düz kontakla çalıştırmak yerine neden Kayseri'de birini öldürerek ‘Ben geliyorum heeey. Bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani...’” şeklinde konuşmuştu.

Bu açıklama sonrası hakkında soruşturma başlatılıp gözaltına alınan, ancak daha sonra serbest bırakılan ve Halk TV'deki programı sonlandırılan Ayşenur Arslan, geçtiğimiz gün telefonunu açtı ve ‘buyurun Cumhurbaşkanı’ şeklinde bir ifade kullandı. Ancak telefonun karşısındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değildi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube'daki yayınında bu konuyu değerlendirdi.

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