Mehmet Keleş geri dönüyor! Yeni partisi belli oldu resmi açıklama da geldi..

Düzce'nin eski belediye başkanlarından Mehmet Keleş, Mart'taki yerel seçimlerde aday olmaya hazırlanıyor. Uzun süre AK Parti'de siyaset yapan iki dönem Düzce'yi yöneten Mehmet Keleş, İYİ Parti'nin Düzce adayı olacak. İYİ Parti Düzce İl Başkanı'ndan dikkat çeken açıklamalar...

Abone ol

Mehmet Keleş ve İYİ Parti kurmaylarının kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor. İYİ Parti İl Başkanı Yunus Özay da yaptığı açıklamada, Düzce'nin eski belediye başkanı Mehmet Keleş'in yerel seçimlerde İYİ Parti'den aday olacağını duyurdu.

Özay, 'Sayın Keleş, Düzce'de marka olmuş bir isim. Düzce'de kendisini ifade etmede ve vatandaşla iletişim kurmada sorun yaşamayacağını biliyoruz. Düzce halkının sahiplendiği bir sima...

Kendisi aday adaylığı sürecini genel merkezimize yaptı. Bu bir süreçtir bildiğiniz gibi. Son derece olumlu müspet görüşmeler gerçekleşti. O görüşmelerde ben de bulundum. Kısa sürede genel merkezimizin kararı belli olur.' dedi.

AK Parti'nin adayı için de yorumda bulunan İYİ Parti il başkanı Yunus Özay Er, 'Mehmet Keleş Düzce'de marka olmuş bir isim. Faruk Özlü'nün de aday olacağını bekliyoruz. Eğer Özlü aday olrusa seçimleri kazanacağımıza inanıyorum.' ifadelerini kullandı.