Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: Gazze'ye su verilmiyor, Hani insan hakları?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile ortak açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail sorununun çözümüyle ilgili olarak, "Ortadoğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi Filistin-İsrail sorununun nihai çözümüyle mümkündür. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin hayata geçirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ABD gemisinin İsrail'de ne işi var?" diyen Erdoğan, "Suriye'de ABD'nin 20'den fazla üssü var. Suriye'de ABD üssünün ne işi var. 23 üs... Bütün bunları da bir değerlendirmek gerekmiyor mu? Ama Türkiye'nin bir insansız hava aracını ABD düşürüyor. İnsansız hava aracını ABD düşürürken bu Türkiye şu anda NATO'nun ortağı değil mi? Bunu neyle izah edeceğiz? ABD tüm terör örgütlülerini yetiştiriyor eğitiyor. Suriye'de bu bölgede olsun Ortadoğu'da olsun ortalığı kan gölüne çeviriyor. Bunları da görelim." diye konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

İlişkilerimizi daha da geliştirme konusunda ortak iradeye sahibiz. Görüşmelerde, bu çerçevede üst düzey ziyaretlerin devam edilmesini gerektiğini belirttik. 1 Ekim'deki terör saldırısında terörü kınayan Şansölye'ye teşekkür ederim. Sayın Şansölye, Gazi Meclis'i ziyaret ederek Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı terör tehdidinin ciddiyetine şahit oldu. Düzensiz göçle mücadelede, ülkemizin öncü konumu bunun Avrupa'nın güvenliğine sunduğu katkılar herkesin malumudur. İçişleri bakanlarımız görüşmelerinde hem bu alandaki iş birliğini hem de terörle mücadeleyi ele aldılar. Bu yıl 4 milyar doları aşmasını beklediğimiz ikili ticaret hacmimizi, 5 milyar dolara çıkarma hedefi üzerinde durduk. Avusturya'nın Türkiye'ye yaptığı doğrudan yaptığı yatırımlar 11 milyar dolara yaklaşmıştır. Türkiye'nin Avusturya'daki yatırımı 716 milyon dolardır. İş formuna katılara iş insanlarımızla doğrudan temas sağlaması da güzel bir teşvik unsurudur.

"Nihai çözüm bağımsız Filistin devleti"

Kıymetli dostumla Ortadoğu'daki ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri ele aldık. Ortadoğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi Filistin-İsrail sorununun nihai çözümüyle mümkündür. Bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Ukrayna'da savaşın sonlandırılması için diplomasinin altını çizdim. Karadeniz tahıl girişiminin yeniden canlandırılmasına dair bilgiler verdim. Yakın diyaloğu sürdürme konusundaki kararlığımızı karşılıklı vurguladık.

"Filistin halkını acısı var. Onun da hafifletilmesi gerekiyor"

Terör saldırısı sonrasında iki bakanlık arasında bilgi alışverişi yapıldı. Terör örgütlerinin bertaraf edilmesi konusunda iş birliği içindeyiz. Tabii ki de farklı düşündüğümüz konular da var. Hamas'ın terör saldırısını kınıyoruz. En şiddetli şekilde kınıyoruz. Terör her zaman insanlara acı getirir. Arka planda da her şeyi yapmak gerekir. Hemen irtibat kurdunuz. Bu yangının daha fazla yayılmasını engellemek için her şeyi yapmak gerekiyor. Esirler var. Henüz tam belli olmasa da Avusturya vatandaşları da rehin olarak tutuluyor. Filistin otoriteleri için ciddi maddi destekte bulunduğunu söyledi. Bu paraların terör amaçlı kullanılmasına dair şüphelerimiz var. Finansman türünü ve şeklini yeniden gözden geçirmek istiyoruz. Filistin halkını acısı var. Onun da hafifletilmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok fazla konumuz var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abd gemisinin İsrail'de ne işi var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teşekkür ediyorum. Bir şeyin altını özellikle çizmem gerekecek. Kararlarımızı verirken adil karar vermemiz gerekiyor. Özellikle de burada olaya sadece Hamas olarak bakarsak bu adil olmaz. Hamas'ın kaybı nedir, İsrail'in kaybı nedir? Buna baktığımızda ortada sadece Hamas'ın 750 civarında ölüm, 2bin civarında yaralı var. Bugünkü rakamları henüz alamadım. Tabii ki de İsrail tarafından ölü ve yaralılar var. Fakat buraya nasıl geldik? Yıllardır buralarda sürekli olarak bu ölümlerle karşı karşıya kalındı. Gazze'ye su verilmiyor? Hani insan hakları? Elektrik verilmiyor? Hani insan kaynakları? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde siz suyu, elektriği kesemezsiniz. Şu anda düşünebiliyor musunuz Gazze'de hastaneler ne durumda? Çalışıyor mu? Maalesef. Acımasızca ibadethaneler hastaneler vuruluyor. Kimse buna bir şey söylemiyor. ABD uçak gemisini İsrail'e gönderiyor. Burada ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Gelen uçak gemisiyle Gazze'yi vurarak indirerek ciddi katliamlara adım atacak.

İnsansız hava aracını ABD düşürürken bu Türkiye şu anda NATO'nun ortağı değil mi?

Bir şeyi açıklamak zorundayım. Suriye'de ABD'nin 20'den fazla üssü var. Suriye'de ABD üssünün ne işi var. 23 üs... Bütün bunları da bir değerlendirmek gerekmiyor mu? Ama Türkiye'nin bir insansız hava aracını ABD düşürüyor. İnsansız hava aracını ABD düşürürken bu Türkiye şu anda NATO'nun ortağı değil mi? Beraber değil mi? Bunu neyle izah edeceğiz? İşinize geldiği zaman ortak. ABD tüm terör örgütlülerini yetiştiriyor eğitiyor. Suriye'de bu bölgede olsun Ortadoğu'da olsun ortalığı kan gölüne çeviriyor. Bunları da görelim.