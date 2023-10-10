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İsrail ordusundan '72 saat boyunca yetecek yiyecek ve su stoku yapın' uyarısı

İsrail ordusundan '72 saat boyunca yetecek yiyecek ve su stoku yapın' uyarısı

İsrail-Filistin çatışması sürerken, İsrail ordusu, halkı 3 gün yetecek yiyecek ve su stoku yapılması konusunda uyardı, marketlerde raflar boşaldı. Batı Kudüs'te sokaklardaki durum da gergin.

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İsrail ordusu, "Gıda stoku yapın" uyarısı yaptı. İsrailliler marketlere akın etti.

Ordu en az 72 saat boyunca yetecek yiyecek ve su stoku yapılması çağrısında bulundu ve "Çatışmalar uzun sürebilir" dedi.

İsraillilerin kendilerine en yakın sığınağı belirlemeleri de istendi.

Uyarının ardından marketlere koşan İsrailliler, raflar boşalttı, kasalarda uzun kuyruklar oluştu.

Sokaklarda da durum gergin. Gazze'den atılan roketler sebebiyle hava savunma sistemi demir kubbe devreye girdi ve bir patlama sesi geldi, bu demir kubbenin roketleri etkisiz hale getirdiği anlamına geliyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 250 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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