BIST 8.443
DOLAR 27,73
EURO 29,46
ALTIN 1.658,59
HABER /  DÜNYA

Hamas'ın füze saldırısı başlattığı İsrail'in Aşkelon kentinde kırmızı alarm

Hamas'ın füze saldırısı başlattığı İsrail'in Aşkelon kentinde kırmızı alarm

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın, İsrail'in Aşkelon kentine saat 17.00'de başlattığı roketli saldırıda, kentte bir nokta vuruldu.

Abone ol

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Aşkelon kentine düzenlediği roketli saldırıda bir noktayı vurdu. Yerleşim birimlerinin olduğu alandan dumanlar yükseliyor.

Aşkelon için roketler ateşlendi

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Gazze'nin yanı başındaki Aşkelon kentine saat 17.00'de saldıracağını duyurmuştu. Açıklama sonrası Gazze Şeridi'nden Aşkelon kentine çok sayıda roket fırlatıldı.

Fırlatılan roketler, İsrail Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi tarafından engellenirken, bazı roketlerin ise kent merkezine düştüğü iddia edildi.

Hamas'ın füzesi kente düştü

Bölgede yaşayan İsraillilerden gelen görüntülerde, Hamas'ın fırlattığı bir füzenin, yerleşim yerine düştüğü kaydedildi. Görüntülerde, bölgede yangın çıktığı ve siyah dumanların yükseldiği görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: Gazze'ye su verilmiyor, Hani insan hakları?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: Gazze'ye su verilmiyor, Hani insan hakları?
Otomobil ve gayrimenkulde fiyatlar bir kez daha mı düşecek?
Otomobil ve gayrimenkulde fiyatlar bir kez daha mı düşecek?
Beşiktaş'tan Fikret Orman'a dava yanıtı
Beşiktaş'tan Fikret Orman'a dava yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit polisin babasına taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit polisin babasına taziye telefonu
Mehmet Keleş geri dönüyor! Yeni partisi belli oldu resmi açıklama da geldi..
Mehmet Keleş geri dönüyor! Yeni partisi belli oldu resmi açıklama da geldi..
İlyas Salman, cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla hakim karşısına çıktı
İlyas Salman, cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla hakim karşısına çıktı
Ankara Savaşı'ndan kalma toplu mezar keşfedildi
Ankara Savaşı'ndan kalma toplu mezar keşfedildi
Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi!
Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi!
Vladimir Putin'den İsrail-Hamas savaşı hakkında ilk yorum
Vladimir Putin'den İsrail-Hamas savaşı hakkında ilk yorum
Cumhur İttifakı'nın yerel seçim işbirliği heyetleri belli oldu nihai kararı Erdoğan-Bahçeli verecek
Cumhur İttifakı'nın yerel seçim işbirliği heyetleri belli oldu nihai kararı Erdoğan-Bahçeli verecek
Ayşenur Arslan " Buyurun sayın cumhurbaşkanım" dedi ama bakın arayan kimmiş!
Ayşenur Arslan " Buyurun sayın cumhurbaşkanım" dedi ama bakın arayan kimmiş!
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'den esir takasıyla ilgili flaş açıklama
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'den esir takasıyla ilgili flaş açıklama