THY, İsrail seferlerine ara verdi

Türk Hava Yolları, ikinci bir bildirime kadar İsrail seferlerine ara verildiğini duyurdu.Abone ol
İsrail-Hamas çatışması tüm şiddetiyle sürüyor. Bu kapsamda Türkiye'den bölgeye uçuşlar durdu.
Türk Hava Yolları, ikinci bir bildirime kadar İsrail seferlerine ara verildiğini duyurdu.
"İkinci bir bildirime kadar"
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seferlerin durdurulduğunu belirterek, "İsrail'de yaşanan mevcut durum sebebiyle seferlerimize ikinci bir bildirime kadar ara verilmiştir." ifadesini kullandı.