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ABD'den uçak gemisi çıkışı: Sadece İsrail'e yardım için değil...

ABD'den uçak gemisi çıkışı: Sadece İsrail'e yardım için değil...

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, ''Gerald Ford uçak gemimizi sadece İsrail'e yardım için değil, aynı zamanda İran ve Hizbullah'ı caydırmak için gönderiyoruz'' ifadelerini kullandı.

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Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, 7 Ekim'de İsrail'e yönelik Aksa Tufa operasyonu başlattı. Sonrasında İsrail misilleme olarak Gazze'deki Hamas hedeflerimi bombardıman altına alırken, yaşanan gelişmeler sonucu ABD, dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ile ona eşlik edecek bir filoyu bölgeye gönderme kararı aldı.

"Aynı zamanda İran ve Hizbullah'ı caydırmak için gönderiyoruz"

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, İsrail medyasına yaptığı açıklamada, "Gerald Ford uçak gemimizi sadece İsrail'e yardım için değil, aynı zamanda İran ve Hizbullah'ı caydırmak için gönderiyoruz. Onlara 'Müdahale etmeyi aklınızdan bile geçirmeyin' mesajı vereceğiz. Her türlü duruma cevap verecek kabiliyete sahibiz. Farklı seçeneklere sahip olabilmek için bölgede F-35 bulunduracağız, F-15 ve F-16 sayısını artıracağız." ifadelerini kullandı.

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