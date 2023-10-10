Hamas kamyonetindeki Alman kızın akıbeti belli oldu

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği operasyon esnasında bir kamyonetin kasasında götürülürken görüntülenen Alman vatandaşı Shani Louk'un hayatta olduğu ve Hamas'a ait bir hastanede tedavi altına alındığı iddia edildi.

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Hamas'ın İzzettin El Kassam Tugayları Yom Kippur Savaşı'nın 50. yıl dönümünde İsrail'i gafil avlayan büyük bir saldırı düzenledi. 7 Ekim'de sabaha karşı başlatılan Aksa tufanı isimli saldırıda İsrail hava savunma sistemlerinin yetersiz kalması sonucu birçok bölgeye roketler yağdı.

Aynı anda karadan da harekete geçen Hamas güçleri sınırları aşarak İsrail'in içlerine yönelik sızma operasyonlarında bulundu. İsrail güçleriyle girilen çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybederken, sosyal medyada yayınlanan bir görüntü çok konuşulmuştu.

Görüntüleri gündem olmuştu

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırıları sırasında bazı kişiler rehin alınarak Filistin tarafına götürülmüştü. Bir kamyonetin arkasında hareketsiz halde yatarken görüntülenen bir kadının görüntüsü çok konuşulmuş, bu kadının Alman vatandaşı Shani Louk olduğu öğrenilmişti.

"Hastanede olduğuna dair kanıtlarımız var"

Shani Louk'un annesi günlerdir kızı için yardım çağrısında bulunarak kızıyla ilgili bilgi isterken, Alman basınında bir iddia gündeme geldi. Bild gazetesi dünyanın gündeminde Shani Louk isimli genç kızın hayatta olduğunu ve Filistin'de Hamas'ın bir hastanesinde tedavi altında olduğunu öne sürdü. Genç kızın ailesinin Shani Louk'un hastaneye kaldırıldığı bilgisinin aldığı belirtilen haberde anne Ricarda Louk'un "Şu anda Shani'nin hayatta olduğuna ancak ciddi bir kafa travması geçirdiğine ve durumunun kritik olduğuna dair kanıtlarımız var. Her dakika kritik." dediği belirtiliyor.

Alman yetkililerden yardım isteyen anne, "Artık yargı yetkisine ilişkin soruları tartışmamalıyız." diyerek bir an önce kızı için harekete geçilmesini talep etti.