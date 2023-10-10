BIST 8.443
DOLAR 27,73
EURO 29,41
ALTIN 1.657,80
HABER /  DÜNYA

Hamas kamyonetindeki Alman kızın akıbeti belli oldu

Hamas kamyonetindeki Alman kızın akıbeti belli oldu

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği operasyon esnasında bir kamyonetin kasasında götürülürken görüntülenen Alman vatandaşı Shani Louk'un hayatta olduğu ve Hamas'a ait bir hastanede tedavi altına alındığı iddia edildi.

Abone ol

Hamas'ın İzzettin El Kassam Tugayları Yom Kippur Savaşı'nın 50. yıl dönümünde İsrail'i gafil avlayan büyük bir saldırı düzenledi. 7 Ekim'de sabaha karşı başlatılan Aksa tufanı isimli saldırıda İsrail hava savunma sistemlerinin yetersiz kalması sonucu birçok bölgeye roketler yağdı. 

Aynı anda karadan da harekete geçen Hamas güçleri sınırları aşarak İsrail'in içlerine yönelik sızma operasyonlarında bulundu. İsrail güçleriyle girilen çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybederken, sosyal medyada yayınlanan bir görüntü çok konuşulmuştu. 

Görüntüleri gündem olmuştu

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırıları sırasında bazı kişiler rehin alınarak Filistin tarafına götürülmüştü. Bir kamyonetin arkasında hareketsiz halde yatarken görüntülenen bir kadının görüntüsü çok konuşulmuş, bu kadının Alman vatandaşı Shani Louk olduğu öğrenilmişti.

"Hastanede olduğuna dair kanıtlarımız var"

Shani Louk'un annesi günlerdir kızı için yardım çağrısında bulunarak kızıyla ilgili bilgi isterken, Alman basınında bir iddia gündeme geldi. Bild gazetesi dünyanın gündeminde Shani Louk isimli genç kızın hayatta olduğunu ve Filistin'de Hamas'ın bir hastanesinde tedavi altında olduğunu öne sürdü. Genç kızın ailesinin Shani Louk'un hastaneye kaldırıldığı bilgisinin aldığı belirtilen haberde anne Ricarda Louk'un "Şu anda Shani'nin hayatta olduğuna ancak ciddi bir kafa travması geçirdiğine ve durumunun kritik olduğuna dair kanıtlarımız var. Her dakika kritik." dediği belirtiliyor.

Alman yetkililerden yardım isteyen anne, "Artık yargı yetkisine ilişkin soruları tartışmamalıyız." diyerek bir an önce kızı için harekete geçilmesini talep etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş, Burak Yılmaz ile yola devam etme kararı aldı
Beşiktaş, Burak Yılmaz ile yola devam etme kararı aldı
Yunanistan İsrail'den 90 vatandaşını daha tahliye etti
Yunanistan İsrail'den 90 vatandaşını daha tahliye etti
BAE Devlet Başkanı Bin Zayid'den 'Filistin'e acil yardım' talimatı
BAE Devlet Başkanı Bin Zayid'den 'Filistin'e acil yardım' talimatı
İsrail ordusundan '72 saat boyunca yetecek yiyecek ve su stoku yapın' uyarısı
İsrail ordusundan '72 saat boyunca yetecek yiyecek ve su stoku yapın' uyarısı
Füze saldırısı altında olan İsrail'in Demir Kubbesi gündemde
Füze saldırısı altında olan İsrail'in Demir Kubbesi gündemde
Hamas'ın füze saldırısı başlattığı İsrail'in Aşkelon kentinde kırmızı alarm
Hamas'ın füze saldırısı başlattığı İsrail'in Aşkelon kentinde kırmızı alarm
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: Gazze'ye su verilmiyor, Hani insan hakları?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: Gazze'ye su verilmiyor, Hani insan hakları?
Otomobil ve gayrimenkulde fiyatlar bir kez daha mı düşecek?
Otomobil ve gayrimenkulde fiyatlar bir kez daha mı düşecek?
Beşiktaş'tan Fikret Orman'a dava yanıtı
Beşiktaş'tan Fikret Orman'a dava yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit polisin babasına taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit polisin babasına taziye telefonu
Mehmet Keleş geri dönüyor! Yeni partisi belli oldu resmi açıklama da geldi..
Mehmet Keleş geri dönüyor! Yeni partisi belli oldu resmi açıklama da geldi..
İlyas Salman, cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla hakim karşısına çıktı
İlyas Salman, cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla hakim karşısına çıktı