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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile görüştü

İsrail-Filistin geriliminde tansiyonun düşmesi için Türkiye'nin çabası devam ediyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İsrail- Filistin gerilimini görüştü.

Gündem Filistin

Erdoğan ve Putin'in görüşmesinde İsrail ve Filistin arasındaki gerilimin yayılmasını önleyici tedbirler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu, bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını söyledi.

Bm genel sekreteri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarıyla masum sivillere yönelik insani yardımların bölgeye ulaştırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.

Görüşmede, orantısız saldırıların durumu daha fazla çıkmaza sürükleyeceğini vurgulayan Erdoğan, tarafların itidalle hareket ederek fevri adımlardan uzak durmalarının çok önemli olduğuna işaret etti.

Öte yandan Erdoğan, dün yaptığı temaslarda ise Filistin lideri Mahmud Abbas, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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