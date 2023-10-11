Ahmet Nur Çebi son kararını verdi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da aday olması bekleniyor.

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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde alınan Lugano mağlubiyeti sonrası görevinden istifa ederken siyah-beyazlı yönetimde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı aldı.

Bu karar sonrası Beşiktaş başkan adaylığı için Fikret Orman, Yıldırım Demirören, Tevfik Yamantürk gibi isimler gündeme geldi.

Ayrıca adaylığına kesin gözüyle bakılan Hasan Arat'ın yanı sıra mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin ise aday olup olmayacağı merak konusu oldu.

TRT Spor'un haberine göre son dakika bir değişiklik olmazsa Ahmet Nur Çebi, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da aday olacak.