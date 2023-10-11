BIST 8.443
DOLAR 27,72
EURO 29,43
ALTIN 1.658,73
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi son kararını verdi

Ahmet Nur Çebi son kararını verdi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da aday olması bekleniyor.

Abone ol

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde alınan Lugano mağlubiyeti sonrası görevinden istifa ederken siyah-beyazlı yönetimde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı aldı. 

Bu karar sonrası Beşiktaş başkan adaylığı için Fikret Orman, Yıldırım Demirören, Tevfik Yamantürk gibi isimler gündeme geldi. 

Ayrıca adaylığına kesin gözüyle bakılan Hasan Arat'ın yanı sıra mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin ise aday olup olmayacağı merak konusu oldu. 

TRT Spor'un haberine göre son dakika bir değişiklik olmazsa Ahmet Nur Çebi, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da aday olacak. 

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail: İsrail güçleri Aşkelon'da 3 Filistinliyi öldürdü
İsrail: İsrail güçleri Aşkelon'da 3 Filistinliyi öldürdü
İlham Aliyev duyurdu! İran'la anlaşma sağlandı
İlham Aliyev duyurdu! İran'la anlaşma sağlandı
THY, İsrail seferlerine ara verdi
THY, İsrail seferlerine ara verdi
İsrail Savunma Bakanı Gallant: Tam taarruza geçiyoruz
İsrail Savunma Bakanı Gallant: Tam taarruza geçiyoruz
Bakan Işıkhan: Ev hanımları için emeklilik çalışmalarını 5 yıl içinde hayata geçireceğiz
Bakan Işıkhan: Ev hanımları için emeklilik çalışmalarını 5 yıl içinde hayata geçireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile görüştü
Biden'den yeni açıklama: Biz İsrail'in yanında duruyoruz
Biden'den yeni açıklama: Biz İsrail'in yanında duruyoruz
ABD'den uçak gemisi çıkışı: Sadece İsrail'e yardım için değil...
ABD'den uçak gemisi çıkışı: Sadece İsrail'e yardım için değil...
Hamas kamyonetindeki Alman kızın akıbeti belli oldu
Hamas kamyonetindeki Alman kızın akıbeti belli oldu
Beşiktaş, Burak Yılmaz ile yola devam etme kararı aldı
Beşiktaş, Burak Yılmaz ile yola devam etme kararı aldı
Yunanistan İsrail'den 90 vatandaşını daha tahliye etti
Yunanistan İsrail'den 90 vatandaşını daha tahliye etti
BAE Devlet Başkanı Bin Zayid'den 'Filistin'e acil yardım' talimatı
BAE Devlet Başkanı Bin Zayid'den 'Filistin'e acil yardım' talimatı