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İsrail-Hamas çatışması: Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail-Hamas çatışması: Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı

İSRAİL'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye çıktı.

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 950 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık önceki açıklamasında 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını belirtmişti.

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