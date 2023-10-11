İsrail-Hamas çatışması: Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı
İSRAİL'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye çıktı.Abone ol
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 950 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin kişinin yaralandığı kaydedildi.
Bakanlık önceki açıklamasında 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını belirtmişti.
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