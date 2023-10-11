Emekliye 5 bin TL ikramiye! Kimler alacak, kapsam genişler mi?

Milyonlarca emeklinin beklediği haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamıştı. Erdoğan, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacağını belirtmişti. Bu durum siyasette tartışmaya yol açtı.

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Çalışmayan emekliye bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye verilecek. Ödemeler, Kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak. Dul ve yetimler de emeklilik hisse oranına göre ikramiye alacak. Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.

Ödeme yapılmayacak

NTV'de yer alan habere göre toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen ikramiyeden, yalnızca çalışmayan emekliler faydalanacak.

Hem emekli olup, hem fiilen çalışmayı sürdürenlere ödeme yapılmayacak.

Ödemeler kasım ayında yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin lirayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık olarak 5 bin liralık ödeme için teknik çalışmalarını tamamladıklarını belirten Işıkhan, "Yarın sabah Meclis'e sunacağız. AK Parti Grup Başkanvekilimiz bu konudaki gerekli prosedürü sürdürecek. Meclis süreci ne kadar kısa sürede sonuçlanırsa emeklilerimiz için daha yararlı olacaktır. Kasım ayının 15'ine yakın bu ödemeyi yapacağız. Emeklilerimiz hesaplarında bu rakamı görecekler." dedi.

Muhalefetten "herkese verilmeli" çağrısı

Bu durum siyasette tartışmaya yol açtı. İYİ Parti ve CHP'den ikramiye ayrım yapılmadan herkese verilmeli çağrısı geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Emekliye sonunda dediler ki 5 bin TL ikramiye vereceğiz. Ama çalışan emekliye vermeyeceğiz. İlk kez emekliler de ayrımcılığa tabii tutuldu. Şu soruyu sormuyorlar. Emekli niye çalışıyor. Yeteri kadar aylık vermiyorsun." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanı Erhan Usta da, "Adamın ihtiyacı olmasa zaten çalışmaz, emeklilerin kayıtlı çalışması için teşvik veriliyor. Kayıtlı çalışıyor diye cezalandırıyorsunuz." diyerek karara tepki gösterdi.

Düzenlemenin kapsamı genişler mi?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise, "Düzenlemenin kapsamı genişler mi?" sorusuna yanıt verdi.

"Kapsam genişler mi? Çalışma Bakanlığının çalışması sürüyor. Şu an itibariyle genişleme imkanı yok. Ben anayasa aykırı olduğunu düşünmüyorum." dedi.