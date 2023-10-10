Hangi emekliler 5 bin lira ikramiye alamayacak? Erdoğan müjdeyi duyurmuştu ama...

29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması sebebiyle emekli vatandaşlara bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin liralık ikramiye dağıtılacağını açıklayan Erdoğan bu ikramiyeyi kimlerin alacağını belirterek emeklilerde hayal kırıklığına yol açtı.