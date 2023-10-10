Hangi emekliler 5 bin lira ikramiye alamayacak? Erdoğan müjdeyi duyurmuştu ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam emeklilere Cumhuriyet ikramiyesi verileceğini açıkladı. Ancak bu ikramiyeyi her emekli alamayacak.
Geçtiğimiz seçim öncesinde EYT kabul edilmesiyle birlikte 15 milyonu geçen emekli sayısına ulaşıldı. Emekli maaşları ise gün geçtikçe enflasyon zamlarıyla birlikte erimeye başladı.
1 Ekim'de Meclis açılışında kendisine sorulan soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Emekliye yıl bitmeden zam olacak mı?" sorusuna "İnşallah" yanıtı veren Erdoğan, dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından emekli zammına tüm kapıyı kapatarak Ocak ayını işaret etti.
29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması sebebiyle emekli vatandaşlara bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin liralık ikramiye dağıtılacağını açıklayan Erdoğan bu ikramiyeyi kimlerin alacağını belirterek emeklilerde hayal kırıklığına yol açtı.
Çalışan emekliye ikramiye yok
Türkiye şartlarında emekli olmasına rağmen mecbur olarak çalışan emekliler Cumhuriyet ikramiyesinden faydalanamayacak.