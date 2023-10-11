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İsrail ordusu 7 Ekim Cumartesi'den bu yana ölen asker sayısını açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail ordusu 7 Ekim Cumartesi'den bu yana ölen asker sayısını açıkladı

 İsrail ordusu, 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana öldürülen askerlerinin sayısının 169 olduğunu duyurdu.

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, öldürülen askerlerin 14'ünün kimliği açıklandı.

Buna göre, İsrail'in, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarıyla 7 Ekim Cumartesi sabahında bu yana girilen çatışmalarda öldürülen ve kimliğini açıkladığı asker sayısı 169'a yükseldi.

Öte yandan yapılan açıklamada, Hamas'ın İsrail'e 4 bin 500 roket attığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden 2 bin 329 hedef vurduğu kaydedildi.

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