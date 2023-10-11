Hamaney'den dikkat çeken paylaşım! Bu felaketi başımıza siz getirdiniz

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medyadan yaptığı İbranice paylaşım ile İsrail'e seslenerek, "Bu felaketi başınıza siz getirdiniz" ifadelerini kullandı.

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Tüm dünyanın gözü Hamas-İsrail geriliminde... Dünya bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Hamas'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği Aksa Tufanı Operasyonu'nu destekleyen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı İbranice paylaşım ile İsraillilere seslendi.

Hamaney, “Bu felaketi başınıza siz getirdiniz" ifadelerini kullanarak, “Diktatör Siyonistler, 7 Ekim yenilgisinin etkisinden kurtulamazsınız" dedi.

Öte yandan Hamaney son yaptığı açıklamada, “Aksa Tufanı Operasyonu'nu gerçekleştiren ve tasarlayan Filistinlileri alınlarından öpüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.