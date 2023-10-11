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İnşaat maliyet endeksi ağustosta hem aylık hem de yıllık arttı

İnşaat maliyet endeksi ağustosta hem aylık hem de yıllık arttı

İnşaat maliyet endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 4,62, yıllık bazda yüzde 66,46 artış gösterdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,62, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,46 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 5,82, işçilik endeksi yüzde 1,92 arttı. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 52,18, işçilik endeksi yüzde 113,27 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4,09, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,48 yükseliş kaydetti. Ağustosta bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,15, işçilik endeksi yüzde 1,83 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 50,28, işçilik endeksi yüzde 113,11 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksinde, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 6,3, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,61 artış görüldü. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,81, işçilik endeksi yüzde 2,26 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 57,99, işçilik endeksi yüzde 113,85 artış kaydetti.

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