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RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu

RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu

Meclis, yeni RTÜK üyelerini belirledi. Ebubekir Şahin ve İlhan Taşçı ikinci kez, Necdet İpekyüz ise ilk kez RTÜK üyeliğine seçildi. Başkanlık seçimi 18 Ekim'de yapılacak.

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TBMM Genel Kurulu'nda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği için AK Parti, CHP ve Yeşil Sol Parti kontenjanına düşen birer üyelik için seçim yapıldı.

Milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı oylamada AK Parti kontenjanından aday gösterilen Ebubekir Şahin, CHP kontenjanından aday gösterilen İlhan Taşçı ve Yeşil Sol Parti kontenjanından aday gösterilen Necdet İpekyüz yeni RTÜK üyeleri olarak seçildi.

Buna göre, Ebubekir Şahin ve İlhan Taşçı ikinci kez, Necdet İpekyüz ise ilk kez RTÜK Üyesi oldu.

Yeni üyelerin resmi olarak göreve başlamasının ardından RTÜK'te 18 Ekim 2023 tarihinde başkanlık seçimi yapılacak. 

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