Cüneyt Özdemir'den Kılıçdaroğlu-Davutoğlu açıklaması: Şükürler olsun büyük bir şeyden dönmüşüz

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin-İsrail savaşıyla ilgiili itidal tavsiyesini eleştiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na tepki göstererek, "Eğer Kılıçdaroğlu kazansaydı Ahmet Davutoğlu hükümette olsaydı mesela dışişleri bakanı olsaydı Türkiye büyük bir yangın yerine dönmüş olurdu diplomasi açısından." dedi.

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Filistin-İsrail savaşıyla ilgili liderlerin tutumları tartışmaları beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taraflaar sağduyu çağrısı yapmasını eleştiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medyada gündem oldu.

Hamas'a tam destek çıkan Davutoğlu'nun sert açıklamalarına gazeteci Cüneyt Özdemir Youtube kanalından tepki gösterdi. Özdemir, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Allah korumuş bizleri"

"Şükürler olsun gerçekten bak. Hep beraber büyük bir şeyden dönmüşüz biz biliyor musun? Eğer Kılıçdaroğlu kazansaydı Ahmet Davutoğlu hükümette olsaydı mesela dışişleri bakanı olsaydı Türkiye büyük bir yangın yerine dönmüş olurdu diplomasi açısından. Kılıçdaroğlu zaten umurunda değil. Koltuk olsun da cumhurbaşkanlığı mı olsun parti başkanlığı olsun.

Ama Ahmet Davutoğlu bildigin Suriye politikasını almış copy past yapmış. Şu olmalı bu olmalı. Kutsalımızdır bilmem neyimizdir. Bildiğiniz Ahmet Davutoğlu. Suriye bataklığına bizi çeken politikayı Türkiye ile alakası olmayan marjinal politikaları. O yüzden Allah korumuş bizleri. Hamas'ı eleştirmeyi aklının ucundan geçirmeyen, Hamas'ı Filistin davasıyla eşitlemiş Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı olduğu bir Türkiye'yi hayal edin.

"Hayal sattı"

Şu an Türkiye aklı selim bir şekilde duruyor. Türkiye'nin bu itidalli duruşu belki de Filistin meselesinde en büyük kilitlerden birini açan anahtara dönüşecektir dönüşme ihtimali vardır. Bugüne kadar olması gereken yerde yerde duruyor Türkiye. Bir ara geldi Ahmet Davutoğlu Arap sokaklarına konuşuyoruz, Araplar bilmem bizim neyimiz. Suriye bataklığına sürükledi bizi. Bir anda gideceğiz orada namaz kılacağız hayalleri sattı."