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Kütahya'da 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

Kütahya'da 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

Kütahya'da 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Kütahya-Eskişehir kara yolu polis noktasında iki şüphelinin bulunduğu 34 DHT 774 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Kontrol noktasından kaçan araçtakiler, yaklaşık 15 kilometre süren takip sonucunda Zafertepe Mahallesi yakınlarında durduruldu.

Ellerinde valizle yaya olarak kaçmaya devam eden H.C. ve A.U, kısa süren kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı.

Yanlarındaki ve araçtaki diğer valizde 17 kilo 122 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

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