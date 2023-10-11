BIST 8.411
DOLAR 27,73
EURO 29,43
ALTIN 1.669,47
HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti'de toplu istifa şoku! Böyle duyuruldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti'de toplu istifa şoku! Böyle duyuruldu

 İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler, Merkez İlçe Başkanı Aygün Akgül ve yönetim kurulu üyeleri partideki görevlerinden istifa etti.

Abone ol

 İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler, Merkez İlçe Başkanı Aygün Akgül ve yönetim kurulu üyeleri partideki görevlerinden istifa etti.

İYİ Parti Elazığ teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, “İYİ Parti İl Başkanı olarak, yürüttüğümüz görevimizden gördüğümüz lüzum üzerine Merkez İlçe Başkanımız Aygün Akgül ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte istifa ediyoruz. Kamuoyuna duyurumuzdur” denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da suç örgütü operasyonu: 5 şüpheli yakalandı!
Ankara'da suç örgütü operasyonu: 5 şüpheli yakalandı!
Fenerbahçe'nin şifreleri çözüldü Edvin Dzeko, ortadaki üçlü ve dikine pas
Fenerbahçe'nin şifreleri çözüldü Edvin Dzeko, ortadaki üçlü ve dikine pas
Borsa İstanbul'dan yatırımcıları korumak için yeni adım
Borsa İstanbul'dan yatırımcıları korumak için yeni adım
İnşaat maliyet endeksi ağustosta hem aylık hem de yıllık arttı
İnşaat maliyet endeksi ağustosta hem aylık hem de yıllık arttı
Adana'da 12 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü
Adana'da 12 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü
Cari açık ağustosta 619 milyon dolar oldu
Cari açık ağustosta 619 milyon dolar oldu
Kütahya'da 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
Kütahya'da 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
Perakende satış hacmi ağustosta yıllık bazda yüzde 17,2 arttı
Perakende satış hacmi ağustosta yıllık bazda yüzde 17,2 arttı
RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu
RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu
Uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 7 ay hapis!
Uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 7 ay hapis!
Cüneyt Özdemir'den Kılıçdaroğlu-Davutoğlu açıklaması: Şükürler olsun büyük bir şeyden dönmüşüz
Cüneyt Özdemir'den Kılıçdaroğlu-Davutoğlu açıklaması: Şükürler olsun büyük bir şeyden dönmüşüz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emekli ikramiyesi açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emekli ikramiyesi açıklaması