Ankara'da suç örgütü operasyonu: 5 şüpheli yakalandı!

ANKARA'nın ALTINDAĞ ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Siteler semtinde yağma ve baskıyla haksız kazanç elde ettikleri, kendilerine karşı gelenlerin iş yeri ve ikametlerini kurşunladıkları ve mahalle sakinlerine tehditle rahatsızlık verdikleri belirlenen bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmaların ardından suç örgütü üyelerine ait 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler M.M.Y, O.İ, U.H, G.İ. ve Ö.C.U. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 20 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.