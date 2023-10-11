Meral Akşener'in grup toplantısında Hakan Peker sürprizi! Rozeti taktı, resmen duyurdu

Meral Akşener, partisinin grup toplantısına bir sürprizle başladı ve ünlü pop şarkıcısı Hakan Peker'e rozetini taktı. Akşener, Peker'in belediye başkanı adayı olacağını açıkladı. Akşener'in gündeminde ayrıca Filistin-İsrail savaşı ve emekliye verilecek olan 5 bin liralık ikramiye vardı. İşte Meral Akşener'in açıklamaları...

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İYİ Parti'ye sürpriz bir isim katıldı. Ünlü pop şarkıcısı Hakan Peker'e rozetini Meral Akşener taktı. Akşener, Peker'in belediye başkanı adayı olacağını açıkladı. Akşener toplantıdaki konuşmasında emeklilere bir defaya özgü 5 bin TL ikramiye verilmesine "Sadaka mı veriyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. İYİ Parti liderinin İsrail-Filistin çatışmasına ve Türkiye'nin duruşuna ilişkin yorumu da dikkat çekti.

Hakan Peker İYİ Parti kürsüsüne şu sözlerle davet edildi:

"Ünlü pop müzik sanatçısı, şarkı sözü yazarı, müzik yapımcısı ve eski POPSAV başkanı, milli şuuru yüksek, vatan sevdalısı Karabük Safranbolu belediye başkan adayımız sayın Hakan Peker’i Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından rozeti takılmak üzere kürsüye davet ediyorum."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın takdiminin ardından ünlü sanatçı Hakan Peker kürsüye geldi.

"Yok artık misafir değil’

Hakan Peker’in kürsüye davet edildiği anlarda ‘aramızda bulunan kıymetli misafirimiz’ sözleri ile çağrılması üzerine Meral Akşener’in ‘Yok artık misafir değil’ şeklinde tepki göstermesi dikkat çekti.

Peker'e rozetini takan Akşener, "Bir sanatçı, hayatını o yönde kazanan bir arkadaşımız. Memleketinde daha iyi işler yapmayı göze alarak belediye başkan adayı oluyor ve kayıplarının hiçbiri umurunda değil. Allah razı olsun." dedi.

İşte Meral Akşener'in konuşmasından satır başları...

Sadaka mı veriyorsunzuz?

Bir sefere mahsus 5 bin lira vermek yetmez. Sadaka mı veriyorsunuz arkadaşım? Emekli maaşlarını derhal asgari ücret seviyesine çıkartın. Asgari ücreti de gerçek enflasyona göre ayarlayın.

Filistin-İsrail yorumu

Bu terör eylemi en büyük zararı Filistin halkına vermiş, nitekim yıllardır uluslararası hukuku çiğneyen İsrail'i dünya kamuoyu nazarında mağdur haline getirmiştir. Biz İYİ Parti olarak bu konuda da Türkiye'nin her şeyden önce milli menfaatlerimiz çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dışişleri'nin sergilemiş olduğu sağduyulu ve dengeli duruşu doğru buluyoruz.

Filistin hükümeti Türkiye'ye bu kötülükleri yaptı ama basiretsiz Filin hükümetinin Türk düşmanı tavırlarını bölgede can çekişen Filistin halkına mâl edemeyiz. Nasıl ki Hamas'ın uyguladığı terörün karşısında duruyorsak İsrail'in bayram günü Kudüs'te ateş açan terörüne de karşı duruyoruz.

"Karabağ Türk'tür, Karabağ Türk'ündür"

Ermenistan hükümetlerinin uzun yıllardır PKK'ya lojistik ve insan desteği kaynağını sağladığını biliyoruz. Sınırlarımızdaki gevşekliği, eleğe dönmüş halini derhal gidermeli ve hudutlarımızı terörist geçişine karşı daha sıkı biçimde korumalıyız. Karabağ Türk'tür, Karabağ Türk'ündür, Karabağ Azerbaycan'ındır. Terörün hiçbir çeşidi bu gerçeği değiştiremeyecektir.

Ermenistan hükümetlerinin uzun yıllardır PKK'ya lojistik ve insan desteği kaynağını sağladığını biliyoruz. Sınırlarımızdaki gevşekliği, eleğe dönmüş halini derhal gidermeli ve hudutlarımızı terörist geçişine karşı daha sıkı biçimde korumalıyız. Karabağ Türk'tür, Karabağ Türk'ündür, Karabağ Azerbaycan'ındır. Terörün hiçbir çeşidi bu gerçeği değiştiremeyecektir.

Türk milleti tek yumruk olacaktır

Bugün bizim için PKK, YPG, DAEŞ neyse Karabağ'ı hedef alacak yeni bir terör örgütü de onların kanlı bir izdüşümü olacaktır. Azerbaycan'a yönelik bu ve benzeri girişimler karşısında Türk milleti tek yumruk olacaktır. ASALA ile denediler başaramadılar, PKK/YPG ile deneyip başaramadılar, Hizbullah ile deneyip başaramadılar, DAEŞ ile deneyip başaramadılar, FETÖ ile deneyip başaramadılar. Ne hikmetse bütün terör örgütlerinin hedefinde Türk milleti var.

Tezkereye evet diyoruz

Suriye ve Irak'ta terör odaklarına karşı yürütülen tüm askeri operasyonları destekliyoruz. Gazi Meclisimizde görüşülecek olan Irak ve Suriye tezkereleri kapsamında da verdiğimiz bu desteği sürdüreceğiz.

Sınır ötesinde yaptığımız operasyonlarda bir İHA'mız ABD tarafından düşürüldü. Yapılan açıklamada SİHA'mızın ABD üssüne fazla yaklaşması sebebiyle düşürüldüğü belirtildi. Saray medyasıysa SİHA'mızın nerede düşürüldüğünü, ABD üssüne ne kadar yaklaştığını ve ABD'nin bizden korktuğunu tartışıyor. İnanamıyorum buna, ciddiyetten uzak bir ruh hali. Ciddi bir devlet olarak gereğini yapmak zorundasın. Ama onun yerine sosyal medyada başlayan ve sahaya inen 'Mehmetçik Gazze'ye' diye bir söylem çok daha kolay, çok daha emniyetli bu arkadaşlar için. Çünkü kendiler gitmiyor.

Derhal Gazze'ye gidip şehit olmasında büyük yarar var

Ben tavsiye ediyorum; Hatay'da cenaze yıkarken Suriyeli bir kardeşimizin 'naaşının' mis gibi koktuğu, buna karşılık depremde vefat etmiş bir Türk'ün 'cenazesinin' çok pis koktuğunu söyleyen ve hiç kimsenin üzerinde parmağını dokundurmadığı bu kişinin derhal Gazze'ye gidip şehit olmasında büyük yarar var.

İncirlik Üssü çıkışı

SİHA'mızı düşüren ABD uçağı nereden havalanmıştır? İddia edildiği gibi İncirlik Üssü'nden ise, yazıklar olsun size! İddialara göre bu uçak Türk SİHA'sını düşürmek üzere İncirlik Üssü'nden havalanıyor. Resmi kurumlardan bir kişi çıkıp da şu ana kadar 'Yok öyle bir şey' demiyor. Açıkça ilan etmek istiyorum: Amerikan devleti Türklerin bu coğrafyadaki varlığından rahatsızsa İncirlik Üssü'nü derhal boşaltmalıdır. Ayrıca düşürdüğü SİHA için gereken tazminatı Türkiye'ye misliyle ödemelidir. Kürsülerden esip gürleyenler, söz konusu ABD oldu mu nedense süt dökmüş kediye dönüyor.