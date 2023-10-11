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Bayburt'ta 80 hektar alan küle döndü!

Bayburt'ta 80 hektar alan küle döndü!

Bayburt'un merkeze bağlı Akduran köyünde sebebi bilinemeyen nedenden ötürü yangın çıktı.

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80 hektarlık alanın küle döndüğü mera yangınına müdahale eden Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardılar.

Alevlerin, dumanların büyüyerek yükseldiğini fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine sabahın erken saatlerinde olay yerine gelen Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri akşamın geç saatlerine kadar saatlerce yangına müdahale ettiler. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın söndürülerek, kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri alanda soğutma çalışması gerçekleştirdiler. Tam anlamıyla yangının sönmesinden emin olan ekipler daha sonra alandan ayrıldılar.

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