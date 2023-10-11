BIST 8.411
DOLAR 27,73
EURO 29,43
ALTIN 1.669,47
HABER /  GÜNCEL

Pegasus Hava Yolları, İsrail seferlerine ara verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Pegasus Hava Yolları, İsrail seferlerine ara verdi

Pegasus Hava Yolları, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle İsrail kalkışlı ve varışlı seferlerine ikinci bir bildirime kadar ara verdiğini duyurdu.

Abone ol

Pegasus Hava Yolları'nın X sosyal medya platformu hesabından, 7 Ekim 2023 ve öncesinde satın alınan, 7-31 Ekim veya bu tarihleri kapsayan İsrail kalkışlı-varışlı seferlere ait biletler hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail kalkışlı-varışlı seferlere ait biletleri ücretsiz olarak açığa alabilir veya iptal ederek kesintisiz iade alabilir, ücretsiz olarak tarih değişikliği yapabilirsiniz. Bilet işlemlerinizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. 31 Ekim sonrası uçuşlarımıza ilişkin güncel bilgiler için duyurular sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'dan İsrail'e askeri destek teklifi
Almanya'dan İsrail'e askeri destek teklifi
Her 8 kadından biri yakalanıyor! Meme kanseri en sık görülen kanser türlerinden biri
Her 8 kadından biri yakalanıyor! Meme kanseri en sık görülen kanser türlerinden biri
İzinsiz olarak evini günübirlik kiraya veren şahsa büyük şok
İzinsiz olarak evini günübirlik kiraya veren şahsa büyük şok
Emniyet 'sahte sitelere' karşı uyardı: Bu tür linklere tıklamayın
Emniyet 'sahte sitelere' karşı uyardı: Bu tür linklere tıklamayın
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de grup etabı başlıyor
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de grup etabı başlıyor
Meral Akşener'in grup toplantısında Hakan Peker sürprizi! Rozeti taktı, resmen duyurdu
Meral Akşener'in grup toplantısında Hakan Peker sürprizi! Rozeti taktı, resmen duyurdu
Mizah ustası Levent Kırca, vefatının 8. yılında anılıyor
Mizah ustası Levent Kırca, vefatının 8. yılında anılıyor
MHP'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun tezkere sözlerine yanıt: Çektiği sancının sebebi bellidir
MHP'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun tezkere sözlerine yanıt: Çektiği sancının sebebi bellidir
Kanada, Güney Amerika ülkelerinden 15 bin göçmen kabul edecek!
Kanada, Güney Amerika ülkelerinden 15 bin göçmen kabul edecek!
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Marmaris etabı başladı
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Marmaris etabı başladı
AYM'den Can Dündar'a kötü haber
AYM'den Can Dündar'a kötü haber
Afrika ülkeleri, Filistin-İsrail savaşında ikiye bölündü! Kim kimi destekliyor?
Afrika ülkeleri, Filistin-İsrail savaşında ikiye bölündü! Kim kimi destekliyor?