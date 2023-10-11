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İzinsiz olarak evini günübirlik kiraya veren şahsa büyük şok

İzinsiz olarak evini günübirlik kiraya veren şahsa büyük şok

AYDIN'da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimler çerçevesinde gerekli izni almadan evini günübirlik kiraya veren bir şahsa 59 bin 994 TL idari para cezası uygulandı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1774 Sayılı Kimlik Bildirim Kanunu çerçevesindeki yerlerin Kimlik Bildirim Sistemi (KBS) ve Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABS) kontrolüne yönelik 75 ekip ve 226 personel ile denetim gerçekleştirildi.

8 bin 216 şahsın sorgulandığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli şahıs yakalandı. Denetimlerde bin 729 araç ve sürücünü kontrol eden ekipler 47 araç ve sürücüsüne idari yaptırım uygulayarak 3 aracı trafikte men etti.

Denetimlerde 536 umuma açık yer, 3 AVM, 87 metruk bina, 89 okul çevresi ve 106 park ve bahçe kontrol edildi. Bir şahsa evini gerekli izni almadan günübirlik kiraya vermekten dolayı 59 bin 994 TL, 2 işyerine de çalışanlarının kimlikliklerini bildirmediklerinden dolayı bin 509 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan denetimler çerçevesinde bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildi.

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