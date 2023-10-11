Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de grup etabı başlıyor

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de 2023-2024 sezonu, yarın gruplarda oynanacak maçlarla başlayacak.Abone ol
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre grup etabı maçları, 12-14 Ekim tarihlerinde yapılacak.
A Grubu ve B Grubu maçları İzmir, C Grubu karşılaşmaları ise Ankara'da oynanacak.
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de grup etabının maç programı şöyle:
A Grubu / İzmir-Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Yarın:
16.30 Bigadiç Belediyespor-Develi Belediyespor
13 Ekim Cuma:
14.00 Develi Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta
14 Ekim Cumartesi:
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Bigadiç Belediyespor
B Grubu / İzmir-Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Yarın:
19.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor
13 Ekim Cuma:
19.00 Spor Toto-Hatay Büyükşehir Belediyespor
14 Ekim Cumartesi:
16.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto
C Grubu / Ankara-Başkent Voleybol Salonu
Yarın:
16.00 Cizre Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor
18.30 TÜRŞAD-Brand Group Alanya Belediyespor
13 Ekim Cuma:
16.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-TÜRŞAD
18.30 Brand Group Alanya Belediyespor-Cizre Belediyespor
14 Ekim Cumartesi:
16.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor
18.30 Cizre Belediyespor-TÜRŞAD
Gruplarında birinci olan 3 takım ve en iyi grup ikincisi olmak üzere 4 ekip, çeyrek finale yükselecek. Ziraat Bankkart, Halkbank, Fenerbahçe Parolapara ve Arkas Spor, doğrudan çeyrek finale katılacak.