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THY Euroleague'de 2. hafta heyecanı başlıyor

THY Euroleague'de 2. hafta heyecanı başlıyor

THY Euroleague'de 2. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

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THY Euroleague'de 2. hafta heyecanı yarın ve 13 Ekim Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında A.Efes, İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek.

Fenerbahçe ise deplasmanda İspanyol temsilcisi Valencia Basketbol karşılaşacak. Bu hafta oynanması planlanan Olimpia Milano - Maccabi Tel Aviv mücadelesi ise, Hamas ile İsrail arasında yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi.

Euroleague'de 2. hafta programı şöyle:

Yarın
20.30 A.Efes - Real Madrid
21.00 ALBA Berlin - Baskonia
21.00 ASVEL - Partizan
21.15 Panathinaikos - Bayern Münih

13 Ekim Cuma
20.00 AS Monaco - Virtus Bologna
20.00 Zalgiris Kaunas - Kızılyıldız
21.15 Olympiakos - Barcelona
21.30 Valencia Basket - Fenerbahçe Beko

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