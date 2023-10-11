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İstanbul'da metrobüs duraklarında yine yoğunluk yaşandı

İstanbul'da metrobüs duraklarında yine yoğunluk yaşandı

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.

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Kentte sabah işe ve okula gitmek isteyenler, bazı duraklarda aşırı yoğunlukla karşılaştı. Bekleyen yolcular, araçlara binmekte zorlandı.

Altunizade Metrobüs Durağı'nda vatandaşlar merdivenlerden inerken ve turnikelerden geçerken kalabalıktan ilerleyemedi. Yolcular, gelen otobüslerin de dolu olması nedeniyle araçlara binemedi.

Beylikdüzü Son Durak İstasyonu'nda ise Beykent Durağı'ndaki beyaz yol çalışması dolayısıyla yolcuların yönlendirilmesi nedeniyle yoğunluk dikkati çekti. Araçlara binmek isteyen kent sakinleri uzun kuyruklar oluşturdu.

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