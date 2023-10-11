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Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Türk vatandaşlarının tahliyesi için her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var

Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Türk vatandaşlarının tahliyesi için her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi ile ilgili, "Gerek duyulması halinde denizden, havadan her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var." ifadesini kullandı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi ile ilgili, "Gerek duyulması halinde denizden, havadan her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var." ifadesini kullandı.

Ayrıntılar gelecek...

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