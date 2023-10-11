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Pendik'te kaçak alkollerin korunduğu depoda yangın çıktı!

Pendik'te kaçak alkollerin korunduğu depoda yangın çıktı!

Pendik'te Yedi Emin otoparkında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Büro Amirliği'ne bağlı kaçak alkollerin muhafaza edildiği depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında bir kişi yaralandı.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Pendik'te bulunan Yedi Emin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Büro Amirliği'ne bağlı kaçak alkollerin muhafaza edildiği alanda henüz bilinmeyen nedenle bir yangın çıktı. Çok sayıda kaçak alkol şişelerinin alev aldığı yangın aynı noktada bulunan konteynere sıçradı.

Kısa sürede büyüyen yangın ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına su ve köpükle müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülen yangın sonrası polis ekipleri etrafta güvenlik önlemi aldı.

Yangında 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından yaralı vatandaşa ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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