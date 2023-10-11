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İstanbul'daki köprülere dev Fenerbahçe bayrakları asıldı!

İstanbul'daki köprülere dev Fenerbahçe bayrakları asıldı!

FIBA Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın bayrakları İstanbul'daki üç köprüye asıldı.

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Euroleague'de 2022-2023 sezonu şampiyonluğunun ardından FIBA Süper Kupa'yı da müzesine götüren ve bunu başaran ilk Türk takımı olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın bayrakları İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerine asıldı.

Bayrakların köprülere asılması sırasında Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli de kulüp personeline yardımcı oldu.

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