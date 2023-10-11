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Domuza karşı nöbet tutarken oğlunu vurdu!

Domuza karşı nöbet tutarken oğlunu vurdu!

Tokat'ta ceviz bahçesinde domuz saldırılarına karşı nöbet tutan baba oğlunu vurdu, oğlu hayatını kaybetti.

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Olay, gece saatlerinde Akyamaç köyünde meydana geldi. R.D. (81) ve oğlu Abidin Doğan (50) birkaç gündür köyde ki ceviz fidanlarına giren domuzlar için geceleri nöbet tutmaya başladılar.

Fidanların arasında nöbet tutan Abidin Doğan, babasının yanına doğru yürürken oğlu Abidin'i fark etmeyen baba R.D., av tüfeğini ateşledi. Tüfekten çıkan fişekler Abidin Doğan'ın göğüs bölgesine isabet etti. Oğlunu yaraladığını fark eden baba R.D., 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılan Abidin Doğan'ın cansız bedeni incelenmek üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. R.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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