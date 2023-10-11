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İYİ Parti'de İl Başkanı 50 kişiyle istifa etti

İYİ Parti'de İl Başkanı 50 kişiyle istifa etti

Yerel seçimler öncesinde hazırlıklar sürerken İYİ Parti'den peş peşe istifa haberleri geliyor. Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler, Merkez İlçe Başkanı Aygün Akgül ve yönetim kurulu üyeleri partideki görevlerinden istifa etti.

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İYİ Parti'de seçimlerin ardından birbiri ardına istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Elazığ'da İYİ Parti İl Başkanı Servet Gürgözeler, Merkez İlçe Başkanı Aygün Akgül ile yönetim kurulu ile birlikte istifa ettiklerini açıkladı. İYİ Parti İl Teşkilatı tarafından konuya ilişkın yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İYİ Parti İl Başkanı olarak, yürüttüğümüz görevimizden gördüğümüz lüzum üzerine Merkez İlçe Başkanımız Aygün Akgül ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte istifa ediyoruz. Kamuoyuna duyurumuzdur”

Açıklamada, Servet Gürgözeler, Aygün Akgül ile yönetim kurulunun istifa gerekçesine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

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