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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli açıklaması: Enflasyon farkı ve refah payı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli açıklaması: Enflasyon farkı ve refah payı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarında iyileştirme bekleyen emekliler için "Enflasyon farkı ve refah payı düzenlemelerini yılbaşında vereceğiz" dedi.

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Maaşlarına iyileştirme bekleyen emekliler, yılbaşını bekleyecek. Yüksek enflasyon altında zor durumda kalan milyonlarca emekli,  

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda emeklilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Hayat pahalılığı bazı alanlarda ne enflasyonla izah edilemeyecek seviyelere ulaşmıştır"

Hayat pahalılığının son dönemde vatandaşların canını yaktığını belirten Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Birden fazla faktörün üst üste gelmesiyle bu sorundan mustarip durumdayız. Yeni yol ve yöntemlerle enflasyonun ve yol açtığı sıkıntıların üstesinden gelecek bir program uyguluyoruz. 85 milyonun tamamının kararlılığıyla mümkündür. Hayat pahalılığı bazı alanlarda ne enflasyonla izah edilemeyecek seviyelere ulaşmıştır. Fırsatçıların foyaları dökülmektedir."

"Enflasyon farkı ve refah payı yılbaşında vereceğiz"

Hükümet olarak aldığımız tedbirlerin etkilerini yavaş yavaş görmeye başladıklarını vurgulayan Erdoğan, emeklilerle ilgili olarak şunları söyledi:

"Emeklilere ödeme kasım ortasında. Enflasyon farkı ve refah payı düzenlemelerini yılbaşında vereceğiz. Emeklilerimizle aldığımız kararın tekrar hayırlı olmasını diliyorum."

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