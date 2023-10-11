İsrail 2006'dan bu yana ilk kez Gazze'ye bu sistemle saldırdı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne 2006'dan beri ilk kez çok namlulu roketatar sistemi ile saldırı düzenledi.

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İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusuna bağlı 282. Tugay 334. Taburunun 9 Ekim Pazartesi günü, Gazze Şeridi'ndeki Hamas mevzilerine M270 uzun menzilli roket topçusu (MLRS) kullanarak saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıya ilişkin ayrıntı paylaşılmayan açıklamada, "Saldırıda isabet oranı çok yüksek olan uzun menzilli füzeler kullanıldı." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne en son 2006'da çok namlulu roketatar sistemi olan MLRS ile saldırı düzenlemişti.