Araştırma hastanesinde şüpheli çanta paniği

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil servisin kapısına bırakılan şüpheli bir çanta dolayısıyla hastane boşaltıldı. Şüpheli çantanın hasta yakınına ait olduğu belirlendi.Abone ol
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servis kapısına bırakılan şüpheli bir çanta bırakıldı.
Hastanenin güvenlik görevlileri acil servisi boşaltarak bomba imha ekiplerine haber verdi.
Hastanenin güvenlik kameraları inceleyen yetkililer çantanın bir hasta yakınına ait olduğunu tespit ederek çantayı sahibine ulaştırdı.