BIST 8.411
DOLAR 27,73
EURO 29,43
ALTIN 1.671,06
HABER /  GÜNCEL

Araştırma hastanesinde şüpheli çanta paniği

Araştırma hastanesinde şüpheli çanta paniği

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil servisin kapısına bırakılan şüpheli bir çanta dolayısıyla hastane boşaltıldı. Şüpheli çantanın hasta yakınına ait olduğu belirlendi.

Abone ol

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servis kapısına bırakılan şüpheli bir çanta bırakıldı.

Hastanenin güvenlik görevlileri acil servisi boşaltarak bomba imha ekiplerine haber verdi.

Hastanenin güvenlik kameraları inceleyen yetkililer çantanın bir hasta yakınına ait olduğunu tespit ederek çantayı sahibine ulaştırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD, Kosova emniyet güçlerine 7 adet dron hibe etti
ABD, Kosova emniyet güçlerine 7 adet dron hibe etti
Erzincan'da ayının saldırdığı kişi yaralandı!
Erzincan'da ayının saldırdığı kişi yaralandı!
Emekli öğretmen çifti dolandırdığı iddia edilen 2 kişi yakalandı!
Emekli öğretmen çifti dolandırdığı iddia edilen 2 kişi yakalandı!
THY ile TİM arasında "indirimli kargo" protokolü yenilendi!
THY ile TİM arasında "indirimli kargo" protokolü yenilendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli açıklaması: Enflasyon farkı ve refah payı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli açıklaması: Enflasyon farkı ve refah payı
Emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesi! Bakan Vedat Işıkhan son noktayı koydu kimlere verilecek?
Emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesi! Bakan Vedat Işıkhan son noktayı koydu kimlere verilecek?
Domuza karşı nöbet tutarken oğlunu vurdu!
Domuza karşı nöbet tutarken oğlunu vurdu!
İYİ Parti'de İl Başkanı 50 kişiyle istifa etti
İYİ Parti'de İl Başkanı 50 kişiyle istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail örgüt gibi davranırsa, örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail örgüt gibi davranırsa, örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalı
Çanakkale Boğazı’nda kargo gemisi arıza yaptı!
Çanakkale Boğazı’nda kargo gemisi arıza yaptı!
İstanbul'daki köprülere dev Fenerbahçe bayrakları asıldı!
İstanbul'daki köprülere dev Fenerbahçe bayrakları asıldı!
Dur ihtarına uymayan araçta 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
Dur ihtarına uymayan araçta 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi!