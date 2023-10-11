Özel hastanede elektrikler kesildi: Yoğun bakımda can pazarı yaşandı

İstanbul’da özel bir hastanenin elektrik trafosundan bir anda dumanlar yükseldi, ardı ardına yaşanan patlamalar paniğe neden oldu. Bu sırada elektrikler kesildi. Yoğun bakım hastaları, başka hastanelere sevk edildi. Vatandaşlar isyan etti…

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Sabah Gazetesi’nin haberine göre; İstanbul Bakırköy'deki özel bir hastane zincirinin şubesinde, ana elektrik trafosundan bir anda dumanlar yükseldi. Birbiri ardına meydana gelen patlamalar, herkesi panikletti. Trafoda bazı sistemlerin yanması ile hastanenin tüm elektriği kesildi.

Yoğun bakım hastalarının da bulunduğu özel hastanede sorunun kısa sürede çözülemeyeceği anlaşılınca hastalar için tahliye kararı verildi. Hastalar ambulanslarla özel hastanenin yakın olan şubelerine hızlı bir şekilde sevk edildi.

Yangının başlangıç nedenin ise hastanenin elektrik sistemine giren kediden kaynaklandığı belirlendi. Kedinin telef olduğu ve can kaybının yaşanmadığı özel hastanede dün bütün randevular iptal edildi. Randevusu için hastaneye gelen vatandaşlar geri dönerken, yeni hastalar için de randevu verilemedi. Yalnızca kalp krizi gibi acil vakalara müdahale edilebileceği öğrenilirken tam anlamıyla hizmetin 3 gün sonra başlayacağı iddia edildi.

Olan bitenden habersiz bir şekilde saat 12.30'da özel hastanede oluşturduğu randevusuna giden bir vatandaş ise duruma Twitter üzerinden şu sözlerle tepki gösterdi: Bakırköy'de bugün 12:30'da randevum olduğu için hastaneye geldim. Hastane kapalı. Ne bir SMS, ne de bir mail atıldı. Nasıl olur da bir hastane kapatılır anlamak mümkün değil…