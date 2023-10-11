Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'dan Gazze'yi vuran Netenyahu'ya: Gebereceksin

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Bir gün seni de vuracaklar. Gebereceksin..." dedi.

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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gazze'ye bomba yağdıran ve sivillerin ölümüne neden olan İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert tepki gösterdi.

Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun paylaşımını alıntılayarak, "Bir gün seni de vuracaklar. Gebereceksin..." dedi.

Netenyahu'nun "Var gücümüzle devam ediyoruz" başlıklı videosu

Netanyahu, eski adı Twitter olan X platformundan İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları ve yıkımı gösteren videolar paylaşıyor. Netanyahu'nun "Var gücümüzle devam ediyoruz" yazarak paylaştığı son videoda Gazze Şeridi'nin İsrail tarafından füzelerle vurulduğu görülüyor. Görüntülerde Gazze'nin çeşitli bölgelerinden duman yükseldiği ve birçok yapının yıkıldığı yer alıyor.