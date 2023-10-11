Zelenskiy'den İsrail'e destek: Birlik olmak, ulusunuzu kurtarmanıza yardımcı olabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınayarak dünya liderlerine destek çağrısında bulundu. Zelenskiy, "Birlik olmak, ulusunuzu kurtarmanıza yardımcı olabilir. İnsanların hayatını kurtarabilir. Dünya liderlerine tavsiyem, İsrail'e gitmeleri ve insanları desteklemeleridir" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamada; İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar için uluslararası destek çağrısında bulundu. Öte yandan Zelenskiy, Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı saldırıyı kınadı.

Zelenskiy, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tam ölçekli savaşımızın ilk günlerini hatırlıyorum. Önce Belarus'tan füzelerle, sonra da Rus ordusundan gelen terörist saldırılarla başladı. Bizim için en büyük trajediydi. Çok fazla ölüm yaşadık, çok fazla. Ve yalnız olmamak çok önemliydi. Birlik olmak, ulusunuzu kurtarmanıza yardımcı olabilir. İnsanların hayatını kurtarabilir. Bu yüzden [dünya] liderlerine tavsiyem, İsrail'e gitmeleri ve insanları desteklemeleridir. Herhangi bir kurumdan bahsetmiyorum. Sadece terör saldırıları altında ölmekte olan insanları desteklenmesinden bahsediyorum. Birlik olmak yalnız olmaktan daha önemlidir, daha güçlüdür"