BIST 8.378
DOLAR 27,74
EURO 29,49
ALTIN 1.669,29
HABER /  DÜNYA

Zelenskiy'den İsrail'e destek: Birlik olmak, ulusunuzu kurtarmanıza yardımcı olabilir

Zelenskiy'den İsrail'e destek: Birlik olmak, ulusunuzu kurtarmanıza yardımcı olabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınayarak dünya liderlerine destek çağrısında bulundu. Zelenskiy, "Birlik olmak, ulusunuzu kurtarmanıza yardımcı olabilir. İnsanların hayatını kurtarabilir. Dünya liderlerine tavsiyem, İsrail'e gitmeleri ve insanları desteklemeleridir" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamada; İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar için uluslararası destek çağrısında bulundu. Öte yandan Zelenskiy, Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı saldırıyı kınadı.

Zelenskiy, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tam ölçekli savaşımızın ilk günlerini hatırlıyorum. Önce Belarus'tan füzelerle, sonra da Rus ordusundan gelen terörist saldırılarla başladı. Bizim için en büyük trajediydi. Çok fazla ölüm yaşadık, çok fazla. Ve yalnız olmamak çok önemliydi. Birlik olmak, ulusunuzu kurtarmanıza yardımcı olabilir. İnsanların hayatını kurtarabilir. Bu yüzden [dünya] liderlerine tavsiyem, İsrail'e gitmeleri ve insanları desteklemeleridir. Herhangi bir kurumdan bahsetmiyorum. Sadece terör saldırıları altında ölmekte olan insanları desteklenmesinden bahsediyorum. Birlik olmak yalnız olmaktan daha önemlidir, daha güçlüdür"

ÖNCEKİ HABERLER
Hastasından ameliyat parası aldığı iddia edilen doktor hakkında flaş karar
Hastasından ameliyat parası aldığı iddia edilen doktor hakkında flaş karar
Şişli'de inanılmaz olay! Kaldırım çöktü kadın içine düştü
Şişli'de inanılmaz olay! Kaldırım çöktü kadın içine düştü
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'dan Gazze'yi vuran Netenyahu'ya: Gebereceksin
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'dan Gazze'yi vuran Netenyahu'ya: Gebereceksin
İsrail 2006'dan bu yana ilk kez Gazze'ye bu sistemle saldırdı
İsrail 2006'dan bu yana ilk kez Gazze'ye bu sistemle saldırdı
Sonbaharda göz hastalıklarına dikkat!
Sonbaharda göz hastalıklarına dikkat!
Afrika ülkeleri, Filistin-İsrail savaşında ikiye bölündü! Kim kimi destekliyor?
Afrika ülkeleri, Filistin-İsrail savaşında ikiye bölündü! Kim kimi destekliyor?
Papa'dan Gazze'ye topyekün kuşatmaya tepki
Papa'dan Gazze'ye topyekün kuşatmaya tepki
Özel hastanede elektrikler kesildi: Yoğun bakımda can pazarı yaşandı
Özel hastanede elektrikler kesildi: Yoğun bakımda can pazarı yaşandı
Araştırma hastanesinde şüpheli çanta paniği
Araştırma hastanesinde şüpheli çanta paniği
ABD, Kosova emniyet güçlerine 7 adet dron hibe etti
ABD, Kosova emniyet güçlerine 7 adet dron hibe etti
Erzincan'da ayının saldırdığı kişi yaralandı!
Erzincan'da ayının saldırdığı kişi yaralandı!
Emekli öğretmen çifti dolandırdığı iddia edilen 2 kişi yakalandı!
Emekli öğretmen çifti dolandırdığı iddia edilen 2 kişi yakalandı!