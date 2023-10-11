Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ağır yaptırımlar uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konut ve kira fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunarak "Piyasanın dengesini bozan, fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağız. Fırsatçılık peşinde koşanlara nefes aldırmayacağız." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Şura Salonu'nda düzenlenen 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi’nde konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde fahiş fiyat tartışmaları vardı. Fırsatçılara yönelik tedbirlerin kararlı adımların atıldığını ve atılmaya devam edeceğinin altını çizen Erdoğan, konut-kira fiyatlarını yükseltenlere karşı yeni yaptırım ve cezaların geleceğini söyledi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Kritik süreçte muhalefetin tüm baskısına rağmen ekonomide vahim sonuçları olabilecek fevri adımlardan uzak durduk. Geniş yelpazede verdiğimiz destek ve teşviklerle çarkların kesintisiz dönmesini sağladık.

"Enflasyon sürecini son dönemde biraz daha ağır yaşadık"

Tüm dünyada son 60-70 yılın en yüksek rakamlarına ulaşan enflasyon oranları bizleri de olumsuz etkiledi, halen de etkiliyor. Avrupa'dan Amerika'sına herkes enflasyonu dizginlemeye dönük politikalar uyguluyor. Biz bu süreci son dönemde biraz daha ağır yaşadık.

"Vatandaşın lokmasına kasteden açgözlülerle karşılaştık"

Tamamen fırsatçılıktan kaynaklı fiyatlama davranışları eklenince bizim yükümüz daha da arttı. Ekonomik hiçbir gerekçe ile açıklanamayacak afaki rakamlar gördük. Vatandaşın lokmasına kasteden açgözlülerle karşılaştık. Yeni kabinemizin önceliklerinden birisi bu balonu söndürmekti. Attığımız kararlı adımlarla otomobil fiyatlarından başlayarak birçok alanda ciddi mesafe aldık.

Konut ve kira fiyatları

Alınan tedbirler, kesilen cezalar sayesinde otomotiv piyasasındaki spekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı. Güya araç kıtlığından fiyatlar sürekli artarken, bugün artık indirimleri, kampanyaları konuşuyoruz. Benzer bir tablonun konut ve kira fiyatlarında da yaşanacağına inanıyoruz. Piyasanın dengesini bozan, fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağız. Fırsatçılık peşinde koşanlara nefes aldırmayacağız.