BIST 8.378
DOLAR 27,74
EURO 29,49
ALTIN 1.669,29
HABER /  EKONOMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ağır yaptırımlar uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ağır yaptırımlar uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konut ve kira fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunarak "Piyasanın dengesini bozan, fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağız. Fırsatçılık peşinde koşanlara nefes aldırmayacağız." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Şura Salonu'nda düzenlenen 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi’nde konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde fahiş fiyat tartışmaları vardı. Fırsatçılara yönelik tedbirlerin kararlı adımların atıldığını ve atılmaya devam edeceğinin altını çizen Erdoğan, konut-kira fiyatlarını yükseltenlere karşı yeni yaptırım ve cezaların geleceğini söyledi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Kritik süreçte muhalefetin tüm baskısına rağmen ekonomide vahim sonuçları olabilecek fevri adımlardan uzak durduk. Geniş yelpazede verdiğimiz destek ve teşviklerle çarkların kesintisiz dönmesini sağladık.

"Enflasyon sürecini son dönemde biraz daha ağır yaşadık"

Tüm dünyada son 60-70 yılın en yüksek rakamlarına ulaşan enflasyon oranları bizleri de olumsuz etkiledi, halen de etkiliyor. Avrupa'dan Amerika'sına herkes enflasyonu dizginlemeye dönük politikalar uyguluyor. Biz bu süreci son dönemde biraz daha ağır yaşadık.

"Vatandaşın lokmasına kasteden açgözlülerle karşılaştık"

Tamamen fırsatçılıktan kaynaklı fiyatlama davranışları eklenince bizim yükümüz daha da arttı. Ekonomik hiçbir gerekçe ile açıklanamayacak afaki rakamlar gördük. Vatandaşın lokmasına kasteden açgözlülerle karşılaştık. Yeni kabinemizin önceliklerinden birisi bu balonu söndürmekti. Attığımız kararlı adımlarla otomobil fiyatlarından başlayarak birçok alanda ciddi mesafe aldık.

Konut ve kira fiyatları

Alınan tedbirler, kesilen cezalar sayesinde otomotiv piyasasındaki spekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı. Güya araç kıtlığından fiyatlar sürekli artarken, bugün artık indirimleri, kampanyaları konuşuyoruz. Benzer bir tablonun konut ve kira fiyatlarında da yaşanacağına inanıyoruz. Piyasanın dengesini bozan, fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağız. Fırsatçılık peşinde koşanlara nefes aldırmayacağız.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası karar aldı! 20 Ekim'de...
Merkez Bankası karar aldı! 20 Ekim'de...
Bakan Ersoy: İsviçre'de bulunan 37 tarihi eser yurda getiriliyor
Bakan Ersoy: İsviçre'de bulunan 37 tarihi eser yurda getiriliyor
İsviçre'de bulunan 37 tarihi eser yurda getirilecek
İsviçre'de bulunan 37 tarihi eser yurda getirilecek
Galatasaray'da Nelsson'dan ayrılık açıklaması
Galatasaray'da Nelsson'dan ayrılık açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! 2024 yılı hac ön kayıt işlemlerinde tarih değişti
Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! 2024 yılı hac ön kayıt işlemlerinde tarih değişti
2 otomobil feci şekilde çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var
2 otomobil feci şekilde çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var
Zelenskiy'den İsrail'e destek: Birlik olmak, ulusunuzu kurtarmanıza yardımcı olabilir
Zelenskiy'den İsrail'e destek: Birlik olmak, ulusunuzu kurtarmanıza yardımcı olabilir
Hastasından ameliyat parası aldığı iddia edilen doktor hakkında flaş karar
Hastasından ameliyat parası aldığı iddia edilen doktor hakkında flaş karar
Şişli'de inanılmaz olay! Kaldırım çöktü kadın içine düştü
Şişli'de inanılmaz olay! Kaldırım çöktü kadın içine düştü
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'dan Gazze'yi vuran Netenyahu'ya: Gebereceksin
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'dan Gazze'yi vuran Netenyahu'ya: Gebereceksin
İsrail 2006'dan bu yana ilk kez Gazze'ye bu sistemle saldırdı
İsrail 2006'dan bu yana ilk kez Gazze'ye bu sistemle saldırdı
Sonbaharda göz hastalıklarına dikkat!
Sonbaharda göz hastalıklarına dikkat!