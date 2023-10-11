2 otomobil feci şekilde çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var

Manisa'da gerçekleşen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Feci kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişinin tedavisi, kaldırıldıkları hastanelerde sürüyor.

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Akhisar-Gördes yolu Dağdere Mahallesi civarında Ahmet Ölmez'in kullandığı 45 FN 769 plakalı otomobil ile Hasan Enfal İlhan idaresindeki 45 R 4969 plakalı hafif ticari araç, Gördes-Akhisar yolu üzerindeki Dağdere Mahallesi geçişinde çarpıştı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk kontrolde, otomobil sürücüsü Ahmet Ölmez ile yolcu Fethiye Celbiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün eşi Asiye Ölmez ile kızı Zeynep Ölmez ve hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Enfal İlhan, ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Gördes-Akhisar yolunda trafik, kontrollü olarak tek şerite düşürüldü.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.