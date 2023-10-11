BIST 8.396
DOLAR 27,74
EURO 29,49
ALTIN 1.670,78
HABER /  GÜNCEL

Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! 2024 yılı hac ön kayıt işlemlerinde tarih değişti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! 2024 yılı hac ön kayıt işlemlerinde tarih değişti

 Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı hac ön kayıt işlemlerinin 15 Ekim'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Abone ol

 Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı hac ön kayıt işlemlerinin 15 Ekim'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, son başvuru tarihi bugün olan 2024 yılı hac ön kayıt işlemleri vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 15 Ekim'e kadar uzatıldı.

Vatandaşlar, hac ön kayıt işlemlerini e-Devlet'ten yapabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
2 otomobil feci şekilde çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var
2 otomobil feci şekilde çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var
Zelenskiy'den İsrail'e destek: Birlik olmak, ulusunuzu kurtarmanıza yardımcı olabilir
Zelenskiy'den İsrail'e destek: Birlik olmak, ulusunuzu kurtarmanıza yardımcı olabilir
Hastasından ameliyat parası aldığı iddia edilen doktor hakkında flaş karar
Hastasından ameliyat parası aldığı iddia edilen doktor hakkında flaş karar
Şişli'de inanılmaz olay! Kaldırım çöktü kadın içine düştü
Şişli'de inanılmaz olay! Kaldırım çöktü kadın içine düştü
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'dan Gazze'yi vuran Netenyahu'ya: Gebereceksin
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'dan Gazze'yi vuran Netenyahu'ya: Gebereceksin
İsrail 2006'dan bu yana ilk kez Gazze'ye bu sistemle saldırdı
İsrail 2006'dan bu yana ilk kez Gazze'ye bu sistemle saldırdı
Sonbaharda göz hastalıklarına dikkat!
Sonbaharda göz hastalıklarına dikkat!
Afrika ülkeleri, Filistin-İsrail savaşında ikiye bölündü! Kim kimi destekliyor?
Afrika ülkeleri, Filistin-İsrail savaşında ikiye bölündü! Kim kimi destekliyor?
Papa'dan Gazze'ye topyekün kuşatmaya tepki
Papa'dan Gazze'ye topyekün kuşatmaya tepki
Özel hastanede elektrikler kesildi: Yoğun bakımda can pazarı yaşandı
Özel hastanede elektrikler kesildi: Yoğun bakımda can pazarı yaşandı
Araştırma hastanesinde şüpheli çanta paniği
Araştırma hastanesinde şüpheli çanta paniği
ABD, Kosova emniyet güçlerine 7 adet dron hibe etti
ABD, Kosova emniyet güçlerine 7 adet dron hibe etti