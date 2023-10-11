Gazze'de elektrikler tamamen kesildi

İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde tek elektrik santralinin yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalmasıyla 2 milyonu aşkın nüfuslu bölgenin elektriği tümden kesildi. Gazze, çatışmaların beşinci gününde de İsrail güçleri tarafından aralıksız bombalanıyor.

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Hamas'ın Aksu Tufanı operasyonuna karşı saldırı başlatan İsrail, Gazze'ye su, yakıt ve elektrik akışını kesmişti. Bu gelişmenin ardından Gazze'ye güç veren tek elektrik santralinin yakıtı bugün bitti. Bombardımanla birlikte enkaza dönen 2 milyon nüfuslu bölge tamamen karanlığa mahkum edilirken, hastaneler de işlevini yitirmiş oldu.

Su akışı da durduruldu

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne giden su akışını da kestiklerini söyledi. Katz, "İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt da kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak." dedi.

12 günlük malzeme kaldı

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Ajansı, Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, Gazze'deki okullarına sığınan 180 binden fazla kişiye yardım etmek için iki haftadan az yiyecek ve su malzemesinin bulunduğunu söyledi.

BM'nin Gazze'deki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Direktör Yardımcısı Jennifer Austin, şunları dile getirdi:

12 günlük yiyecek ve su malzememiz var. Yollar kapalı. Telefon hattımız yok, hava saldırılarıyla ağlarımız vuruldu. Ne olduğunu bilmek bizim için gerçekten zor.

Jeneratör 2-4 gün yetecek kapasitede

Katar merkezli Al Jazeera'nin haberine göre, elektriğin kesildiği Gazze'de hastaneler, jeneratörlere başvurmak zorunda kalacak. Bunun da yalnızca 2 ila 4 günlük ihtiyacı karşılayabileceği belirtiliyor.

Bu durumun, kule bloklarında akan suyun ve çalışan asansörlerin olmayacağı anlamına da geldiğine dikkat çekildi.

"Zifiri karanlıkta kalacağız"

Gazzeliler, "Bu gece zifiri karanlıkta olacağız." derken, içine düştükleri durumu anlattılar: Haberleri takip etmek için telefonlarımızı şarj edemeyeceğiz, televizyon izleyemeyeceğiz.

Gazze'nin yüzyıllar öncesine, ortaçağa götürüldüğüne işaret edilerek, "Gazze çöküşün eşiğinde." denildi.

İsrailli örgüt bile 'savaş suçu' dedi

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem Sözcüsü Kerim Cibran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın 2,23 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne su, elektrik, yakıt ve gıda tedarikinin kesilmesi yönündeki açıklamasının tam bir savaş suçu olduğunu ifade etti.

Abluka ve bombardıman altındaki Gazze Şeridi'nin önceden de şimdi de desteğe ihtiyacı olduğunu dile getiren Cibran, şunları kaydetti:

"İsrail'in, Gazze'nin suyunu kesmesi, 2,23 milyondan fazla Filistinlinin suyunun kesildiği anlamına gelir. Aynı şey, elektrik kesintisi ve bunun hayati önem taşıyan cihazlar ile hastanelerin işleyişi üzerindeki etkisi için de geçerli. Dolayısıyla su, elektrik, yakıt ve gıda tedarikinin kesilmesi 2,23 milyon Filistinli için bir çeşit ölüm anlamına geliyor."

Bombardıman ve katliam altındaki insanlara ivedilikle insani ve tıbbi yardım, su ve elektrik ulaştırılmamasının, İsrail'in resmi açıklamalarla uyguladığı öldürme, tasfiye ve barbarca cezalandırmaların bir başka şekli olduğunu vurgulayan Cibran, şunları söyledi:

"İsrailli yetkililer, su, elektrik ve yakıtın kesildiğini, Gazze Şeridi'ne herhangi bir yardımın ulaşmaması için sıkı ve teşekküllü bir abluka uygulandığını açıkça ifade etti. Bu, başlı başına bir savaş suçu."

Can kaybı gittikçe artıyor