Sosyal medya hesabından camide alkollü fotoğraf paylaşmıştı! Cezası belli oldu

Sosyal medya hesabından camide alkol fotoğrafı paylaşan 19 yaşındaki Safa Yasin Ö., mahkemeye çıktı. Tutuklu bulunan şahıs hakkında 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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Sosyal medya hesabından camide alkol fotoğrafı paylaşan 19 yaşındaki S.Y.Ö., gelen tepkilerin ardından gözaltına alınmıştı.

Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Safa Yasin Ö. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Söz veriyorum

Duruşmada savunma yapan S.Y.Ö., "Bundan sonraki hayatımda bırakın bu tarz bir paylaşımı sosyal medyada yapmayı, normal hayatımda bile bu tarz bir paylaşımı sözel olarak yapmayacağımı, azınlıkta kalmış bile olsa herhangi bir kesimin dini değerlerini aşağılamayacağıma dair mahkemenize söz veriyorum. Herhangi bir kimsenin dini değerine aşağılamayacağıma dair sözümü yinelemek istiyorum" dedi.

Bundan dolayı çok pişmanım

Duruşmada savunma yapan sanık Safa Yasin Ö., "Ben eylemin neticelerini öngöremedim. Buralara kadar geleceğini düşünmedim. Paylaşım yaptığım uygulama çok az sayıda Türk’ün yer aldığı, genellikler gayri Müslim ve sol kesimin ağırlıkta olduğu kullanıcıların bulunduğu yerdir. Bu paylaşımla halkı kim ve düşmanlığa tahrik etmek istemedim. Gerçekleştirdiğim eylem nedeniyle çok fazla pişmanım. Eylemim halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama sonucuna bir diyeceğim yoktur. Bundan dolayı çok pişmanım. Ailemde manevi olarak çok fazla yıpranmıştır. Bundan sonraki hayatımda bırakın bu tarz bir paylaşımı sosyal medyada yapmayı, normal hayatımda bile bu tarz bir paylaşımı sözel olarak yapmayacağımı, azınlıkta kalmış bile olsa herhangi bir kesimin dini değerlerini aşağılamayacağıma dair mahkemenize söz veriyorum. Herhangi bir kimsenin dini değerine aşağılamayacağıma dair sözümü yinelemek istiyorum" dedi.

7 ay 15 gün hapis cezası

Cumhuriyet savcısı sanığın cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve kararla birlikte tahliyesine hükmedildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Safa Yasin Ö. hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.