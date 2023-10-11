Fuat dede 8 katlı binada tek başına yaşıyor! Bodrumda 36 milyonluk 'emanet' var
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da 95 yaşındaki Fuat Bozkurt, deprem sonrası bina sakinlerinin terk ettiği 8 katlı binada tek başına yaşıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da 1’i boş 6 yapı yıkılırken, binlerce yapıda hasar tespit çalışması yapıldı. Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 905. Sokak’ta bulunan 8 katlı Akba Apartmanı’na ise straforların çatladığı gerekçesiyle orta hasarlı raporu verildiği ileri sürüldü.
Depremden sonra 8 katlı 24 daireli bina sakinleri binayı boşaltı. 95 yaşındaki Fuat Bozkurt, deprem anında dışarı çıkıp geri döndükten sonra bir daha binayı terk etmedi.
Binada tek başına yaşayan Boskurt’un yanı sıra, 7 dükkan faaliyetlerini sürdürüyor.
Binada tek başına kalan Fuat Bozkurt, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine binada kaldığını, yıkılma, eğilme hiçbir şey olmadığını söyledi.