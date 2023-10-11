İsviçre 37 parça tarihi eseri Türkiye'ye iade etti!

İsviçre, Urartu dönemi ve öncesine ait 37 parça tarihi eseri Türkiye'ye iade etti.

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Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği'nde düzenlenen programda, Türkiye ile İsviçre arasında 15 Kasım 2022'de imzalanan Arkeolojik Kültür Varlıklarının Yasadışı İthali ve Transit Geçişinin Önlenmesi ile İadesine İlişkin Anlaşma kapsamında eserlerin iadesi gerçekleşti.

Büyük bir kısmının Urartu döneminden kalma bronz objelerden oluşan tarihi eserler arasında 6 bin yıllık Kusura tipi idol de bulunuyor.

Yasadışı yollarla İsviçre'ye getirilen eserler ve Türkiye'ye iade edilen eserler arasında bronz kaplar, at koşum takımı parçaları ile Roma Dönemi'ne ait bir geyik figürini ve gümüş vazo parçasından oluşan kültür varlıkları yer alıyor.

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'ye iade edilmek üzere İsviçre tarafından teslim edilen 37 eser için düzenlenen törene ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Türkiye'nin zengin arkeolojik rezervleri ve Avrupa'ya coğrafi yakınlığı nedeniyle yasa dışı kültür varlığı kaçakçılığının en büyük mağdurlarından biri olduğunu vurgulayan Acarsoy, "Eski eserlerin statüsüne ilişkin erken mevzuat çalışmalarına ve Türkiye'nin aldığı koruyucu tedbirlere rağmen önemli sayıda eser Türkiye'den çıkarıldı. O tarihten bu yana başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarımız bu alanda yatırım yaptı ve yoğun çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar sayesinde 12 bin 39 eser Türkiye'ye iade edildi." dedi.

Acarsoy, kültür varlıklarının yasa dışı ticaretiyle mücadelede dünyanın en büyük sanat ve antika pazarlarından biri olan İsviçre ile verimli bir ortaklık kurmaktan son derece memnun olduklarını dile getirerek pazar ülkeleri arasında İsviçre'nin bu mücadeleye olan bağlılığı, kararlılığı ve netliğiyle öne çıktığının altını çizdi.

"Geçen yıl imzalanan ikili anlaşma, ilgili ülkelerin kültür kurumları arasında uzun vadeli bir işbirliğinin temelini atıyor." diyen Acarsoy anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana Türkiye ile İsviçre arasındaki işbirliği, her iki ülkenin attığı somut adımlarla geliştiğini söyledi.

Acarsoy, "Bu konudaki işbirliğimizin gelecekte derinleşeceğine inanıyorum ve bu modelin yenilikçi mekanizmalara ve çözümlere ilham vereceğini görmeyi umuyorum." diye konuştu.

Desteklerinden dolayı İsviçre Federal Kültür Ofisi Kültür Varlıklarının Uluslararası Transferinden Sorumlu İhtisas Kuruluşu Başkanı Fabienne Baraga ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Zürih Kültür ve Tanıtma Ataşesi Senem Arslan'a teşekkürlerini ileten Acarsoy, "Bu tarihe güne tanık olmak muhteşem. Bugün bu eserlerin nihai olarak ait oldukları topraklara geri dönüşlerine tanık oluyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Acarsoy ile Baraga, tarihi eserlerin iadesine ilişkin tutanağı karşılıklı olarak imzaladı.

Tarihi eserler Türk Hava Yolları (THY) tarafından Turkish Cargo'nun uluslararası sertifikalı ve alanında uzman ekiplerince Türkiye'ye taşınacak.