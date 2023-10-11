Emeklilerin çığlığı! Mert Armağan sokaktan bildiriyor

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan emekliye 5.000 TL'lik ikramiyeyi, canlı yayında sokak röportajları ile adından sıklıkla bahsettiren Mert Armağan ile değerlendiriyor.

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"22 yıldır oy veriyorum ama bugün Ak Parti'den utanıyorum, biri "bu muydu savunduğun parti?" derse diye uzaklaşıyorum insanlardan" diyerek feveran eden emekliler 22 yıldır savundukları davadan bugün neden köşe bucak kaçıyor, neden böyle utanıyorlar? İktidarın attığı adımlar yetmiyor, emeklinin yüzü bir türlü gülmüyor! En son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere verdiği müjde yani 5000 TL ikramiye tatmin etti mi, yeter mi?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan emekliye 5.000 TL'lik ikramiyeyi, canlı yayında sokak röportajları ile adından sıklıkla bahsettiren Mert Armağan ile değerlendiriyor.